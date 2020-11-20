التعليم العالي: 3 أو 4 إصابات مؤكدة بكورونا في كل الجامعات منذ بداية العام الدراسي

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من الوارد وجود حالات اشتباه بكورونا في الجامعات، معقبًا: «زي ما عندنا ارتفاع في معدلات الإصابة في الدولة وارد يكون فيه ارتفاع في الجامعات»، بحسب تعبيره.

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أنه كلما التزم الجميع كلما قل انتشار الفيروس، متابعًا: «منذ بداية العام الدراسي لم تظهر سوى ثلاث أو أربع حالات إصابة مؤكدة بكورونا، وعشرات مشتبه بهم».

وأوضح أن هذه الأعداد خاصة بكل الجامعات على مستوى الجمهورية، الحكومية والخاصة والأهلية، إضافة إلى المعاهد.

وفي سياق منفصل، أشار إلى أن المستشفيات الجامعية على أهبة الاستعداد لمواجهة الموجة الثانية من كورونا، ذاكرًا أن هناك أقسام للعزل في كل منها.

ونوه بأن كل مستشفى بها ما لا يقل عن 40 سريرًا عاديًا، وما لا يقل عن عدد من 10 إلى 15 سريرًا عناية مركزة مخصصة لعزل الحالات الشديدة والمتوسطة، حتى لا يتأثر المرضى الآخرون.

ونصح بتناول تطعيم الإنفلونزا الموسمية، وخصوصًا للطواقم الطبية، حتى لا يحدث اختلاط بين نزلات البرد وفيروس كورونا، مستطردًا: «دائمًا نستعد للسيناريو الأسوأ ونتمنى الأحسن».

وأكد أن هناك خطة بديلة دائمًا حال ازدياد إصابات كورونا، وذلك من خلال إمكانية إجراء الامتحانات الإلكترونية أو تقسيم الطلاب على أيام مختلفة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، معقبًا: «كل السيناريوهات واردة».