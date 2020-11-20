منظمة البحيرات العظمى ترحب باتفاق السلام في السودان

رحبت منظمة البحيرات العظمى، بالتوقيع على اتفاقية جوبا للسلام في السودان، بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية السودانية، داعية المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم للإسراع بتنفيذ الاتفاقية.



وذكرت وزارة الخارجية السودانية - في بيان - أن المؤتمر الدولي حول البحيرات العظمى، عقد قمته العادية الثامنة، عن بُعد اليوم الجمعة.



وأشادت القمة، في إعلانها الختامي، بالجهود التي بذلها سلفا كير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان وحكومة جنوب السودان في الوساطة.



وقاد وفد السودان في القمة الافتراضية السفير خالد محمد فرح، مدير عام الشئون الأفريقية بوزارة الخارجية والمنسق الوطني لدى منظمة البحيرات العظمى.



الجدير بالذكر أن المؤتمر الدولي حول البحيرات العظمى، منظمة إقليمية تأسست بعد التوقيع على إعلان دار السلام حول السلم والأمن والتنمية في إقليم البحيرات العظمى في نوفمبر ٢٠٠٤.



ويهدف المؤتمر لتعزيز السلم والأمن والتنمية في إقليم البحيرات العظمى، ويضم في عضويته اثنتي عشرة دولة هي: السودان، جنوب السودان، كينيا، أنجولا، أوغندا، تنزانيا، جمهورية الكونغو، جمهورية الكونغو الديموقراطية، زامبيا، رواندا، بوروندي، وجمهورية إفريقيا الوسطى.