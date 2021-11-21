رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: الأسعار ارتفعت مرتين خلال شهر ونصف فقط

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن ارتفاع الأسعار غير مرتبط بسعر العملة الأجنبية الدولار أو اليورو فقط، مشيرًا إلى أنه ارتبط خلال الفترة الماضية بظروف جائحة كورونا وما شهده العالم من ازدياد سعر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن سعر نقل الحاوية ارتفع إلى 15 ألف دولار مقارنة بـ2500 دولار سابقًا، لافتًا إلى تأثير تأخر بعض المصانع في الوفاء باحتياجات السوق؛ لأنها تعمل بصورة غير كاملة.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة في العالم كله من الكهرباء أو الغاز أو خلافه يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية، منوهًا إلى أن الأسعار ارتفعت مرتين خلال شهر ونصف فقط.

ونوه إلى أن كل القطاعات تشهد حالة ركود كاملة بسبب ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار لا يُسعد التاجر على الإطلاق؛ بسبب انخفاض حجم المبيعات وعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته.

ولفت إلى أن أرباح غالبية التجار لا تتعدى 2%، مناشدًا خفض الضرائب خلال الفترة الحالية؛ لمساعدة التجار على الوفاء بالتزاماتهم، أسوة ببعض دول العالم التي فعلت ذلك خلال جائحة كورونا.