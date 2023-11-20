ارتفعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية، بقيمة 15 جنيها، خلال تعاملات اليوم الأثنين، ليصل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر إلى نحو 2735 جنيها، مقارنة بـ 2720 جنيها فى نهاية تعاملات أمس، وفقا للموقع الالكتروني للشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية.

وبحسب الشعبة، زاد سعر جرام عيار 18 ليسجل 2344 جنيها مقابل 2329 جنيها، وارتفع سعر جرام عيار 24 مسجلا 3126 جنيها مقارنة بـ 3111 جنيها، كما صعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 120 جنيها ليصل إلى 21880 جنيها، مقارنة بـ 21760 جنيها فى نهاية تعاملات أمس.

وفى الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار الذهب قليلا، اليوم الاثنين، مع مواصلة الدولار لخسائره بعد أن عززت بيانات اقتصادية صدرت مؤخرا في الولايات المتحدة الرهانات على انتهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من دورته لرفع الفائدة، وفقا لـ «رويترز».

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1981.80 للأوقية، بعد أن ارتفع 2.2 بالمئة في الأسبوع الماضي، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1984.20 دولار للأوقية.

وعززت بيانات أشارت إلى تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة وبيانات التضخم في أسعار المستهلكين التي جاءت أقل من المتوقع الأسبوع الماضي الآمال بأن يبدأ المركزي الأمريكي في تيسير السياسة النقدية بصورة مبكرة أكثر مما كان متوقعا.

وأسعار الفائدة الأقل تشكل ضغطا نزوليا على الدولار وعوائد السندات بما يعزز جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتراجع الدولار 0.2% إلى أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل سلة عملات منافسة مما يقلل تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون حاليا صدور محضر أحدث اجتماع للمركزي الأمريكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات بشأن مستقبل مسار أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.73 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.5% إلى 903.02 دولار، وكذلك زاد البلاديوم 0.3% إلى 1056.33 دولار للأوقية.