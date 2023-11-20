وكيل فتوح يكشف عن عرض من الدوري السعودي لضم اللاعب

قال سمير صلاح وكيل لاعب الزمالك أحمد فتوح، إن الأخير قد تلقى عرضًا من نادي الاتفاق السعودي؛ لضمه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار وكيل فتوح، في تصريحات أوردتها عنه صحيفة اليوم السعودية، اليوم الأحد، إلى أن العرض سيتم إرساله لنادي الزمالك خلال الساعة القيلة المقبلة؛ لمعرفة القيمة المالية التي يريدها لرحيل اللاعب في يناير المقبل.

وأتم وكيل لاعب الزمالك تصريحاته بالتنويه إلى أن العرض سيتم بحثه مع باقِ العروض مع اللاعب فور عودته لمصر بعد المشاركة مع منتخب مصر، قائلاً:"هناك أكثر من عرض محلي في الوقت الحالي لضمه نهاية الموسم من نادي الزمالك في صفقة انتقال حر".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قد قرر خصم 25% من عقد أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق وعرضه للبيع بسبب ترك معسكر الفريق قبل مباراة زد.