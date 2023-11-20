المجر تطلق حملة ملصقات مناهضة للاتحاد الأوروبي

أطلقت الحكومة الشعبوية اليمينية برئاسة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، حملة ملصقات مناهضة للاتحاد الأوروبي.

وتظهر الملصقات، التي تم وضعها في الشوارع في أنحاء المجر، صورا مكبرة لألكسندر سوروس نجل المستثمر الليبرالي المجري المولد جورج سوروس، مع رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مع شعار مفاده : "دعنا لانسير على نهجهم".

وتعد الحملة بمثابة صدى لحملة أخرى في عام 2019، حيث تم إظهار رئيس المفوضية آنذاك جان كلود يونكر مع جورج سوروس ذاته.

وتم نزع الملصقات عقب انتقاد من حزب الشعب الأوروبي المحافظ، الذي كان ينتمي إليه حزب الاتحاد المدني المجري (فيدس) وهو حزب أوربان، في ذلك الوقت، وترك فيدس حزب الشعب الأوروبي في 2021.

وقال متحدث باسم المفوضية، إن فون دير لاين "لم تنزعج بالمرة" عندما تم عرض الملصقات عليها، مضيفا أن هذه ليست المرة الأولى، ويفترض أيضا أنها لن تكون الأخيرة.

وتابع المتحدث: "لا توجد أي علاقة عمل بين فون دير لاين وسوروس حسب علمي"، مضيفا أنه لا تهاون إزاء معاداة السامية.

يذكر أن سوروس يهودي وأحد الناجين من المحرقة اليهودية (الهولوكوست)