متحف الفن الإسلامي ينظم معرضا مؤقتا بعنوان نفاذ من الأفق

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بمناسبة اليوم العالمي للفن الإسلامي، أقام متحف الفن الإسلامي المعرض المؤقت (نفاذ من الأفق).

وقام بإفتتاح المعرض مؤمن عثمان - رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، وأحمد صيام - مدير عام متحف الفن الإسلامي، بحضور الدكتور محمود مبروك - عضو اللجنه العليا لسيناريوهات العرض المتحفي، والفنان الدكتور حاتم شافعي - رئيس قسم التعبير المجسم بكلية التربية الفنية جامعة حلوان.

المعرض يضم لوحة خشبية تجمع العديد من الحشوات العاجية والخشبية التي تمثل أجزاء من زخرفة الطبق النجمي وأجزاء من زخرفة الأرابيسك، الحشوات ترجع للعصرين الفاطمي والمملوكي.

وضم المعرض 29 عمل فني للفنانة يارا حاتم - استاذ مساعد قسم التصوير كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، الأعمال تمثل تجربة معاصرة مستمدة أصولها من الأطباق النجمية الثمانية بفنون العصور الإسلامية، وتشمل قطع مجسمة ذات معالجات جدارية خزفية.

ومركب من الجص المعالج والخزف، بالإضافة إلى لوحات خزفية وجصية، وجدارية لمعالجات تشكيلية بالورق المقوى، مع عدد من اللوحات الايضاحية للمشروع الفني، المعرض بقاعة العرض المؤقت رقم ٢ ومستمر حتى ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣.