قتال عنيف يدور حول مستشفيات غزة ووزيرة خارجية إندونيسيا تدين استهداف المستشفى الإندونيسي

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أفادت تقارير بوقوع قتال عنيف حول المستشفيات في قطاع غزة اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الصحة التي تديرها حماس اليوم الاثنين، إن 12 شخصا قتلوا في قصف إسرائيلي للمستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إن 200 موظف وآلاف النازحين ما زالوا في المستشفى.

ولم يتسن على الفور التحقق من المعلومات الواردة من حماس.

من جانبها، وصفت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي الهجمات على المستشفى بأنها "انتهاك واضح للقانون الدولي".

وأضافت: "ينبغي على جميع الدول، وخاصة تلك التي لها علاقات وثيقة مع إسرائيل، استخدام كل نفوذها وقدراتها لحث إسرائيل على وقف فظائعها".

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن استيائها البالغ إزاء الهجوم الذي استهدف المستشفى اليوم الاثنين، في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه.

وقالت المنظمة في بيانها "إن العالم لا يمكن أن يقف صامتًا بينما تتحول تلك المستشفيات، التي ينبغي أن تكون ملاذا آمنا لمرتاديها، إلى ساحات للموت، والدمار، واليأس".

وأضاف البيان "تذكر منظمة الصحة العالمية طرفي النزاع بالتزامهما وفقا للقانون الإنساني الدولي بضرورة احترام قدسية المرافق الصحية وحمايتها بصورة فعَّالة".

وتابع البيان "مرافق الرعاية الصحية لا ينبغي أن تكون هدفا للقتال".