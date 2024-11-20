فرقة تقاسيم تغني في قصر الأمير طاز

في إطار الفعاليات والأنشطة الفنية لوزارة الثقافة، يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز بالخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلًا جديدًا لفرقة "تقاسيم" بقيادة المايسترو د. عادل مصطفى في السابعة مساء غد الخميس.

تقدم الفرقة ألوانًا مختلفة من الغناء والموسيقى التي تتنوع بين الشعبية، الرومانسية، والموشحات. ومن فقرات الحفل موشح "عجبًا لغزال"، أغنية "حيران"، "ع الرملة"، "قول يا قلم" وغيرها من الأغاني. كما تستضيف الفرقة المطربة "أسرار الجمال" التي تشارك بالغناء.

تأسست الفرقة على يد أ.د. "عادل مصطفى"، الأستاذ بكلية التربية النوعية - جامعة القاهرة، الذي قام بتلحين العديد من الأغنيات لكبار الفنانين والفنانات منهم الفنان "محمد الحلو"، "كارم محمود"، "ليلى جمال" وغيرهم؛ كما قام بتلحين حلقات برنامج "مسحراتي" بإذاعة القاهرة الكبرى. وقد شاركت الفرقة في العديد من الحفلات الموسيقية والمهرجانات، منهم فعاليات الدورة الـ32 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.