نائب محافظ الأقصر يشهد فعاليات مبادرة ظواهر بجامعة طيبة التكنولوجية

شهد الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، فعاليات ندوة توعوية لمبادرة "ظواهر"، في جامعة طيبة التكنولوجية، بمشاركة 700 طالبا، وبحضور الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس جامعة طيبة التكنولوجية لشئون التعليم والطلاب، والمهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز تنمية مظينة طيبة.

وأكد نائب محافظ الأقصر، أن طلاب الجامعة التكنولوجية هم من القادة في المجتمع لتغييره إلى الأفضل، وحث المواطنين من فعل السلوكيات الخاطئة، ليس مجرد تنويه بل يجب أن يكون تذكير دقيقا على الظاهرة السلبية بصورة دائمة؛ للحفاظ على حياة الأسر، مشيراً إلى أن الهدف من اللقاء ليس اجتماعا وحضور وانتهاء موعد، بل بداية من الذات كطالب مساهم في تغيير المجتمع من خلال كلمة توعوية بالمجتمع.

وأوضح أبو زيد، أن الظاهرة الأولى التي تعمل عليها المبادرة هي حوادث الموتوسيكلات والسرعة الجنونية الزائدة التي تدفع بإزهاق روح حياة الشباب، فعلى طلاب جامعة طيبة التكنولوجية المشاركة البناءة في التقليل من تلك العادة السلبية.

ومن جانبه قال الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية في الأقصر، إن هذا الحدث المهم يعكس مدى التكاتف في المجتمع الأقصري ليكون أكثر أماناً وتسامحا، وأن مبادرة "ظواهر" هي الأهم نحو مستقبل أفضل، ومبادرة شبابية تستحق الدعم، وأن الأهداف السامية لها نشر الوعي والفكر الصحيح وتحدى السلبيات لتعزيز الإيجابيات، والتي تستوجب منا جميعا دعمنا لها.

وأضاف زين الدين، أن مبادرة "ظواهر" هي نتاج لشباب أقصري على نحو شامل؛ لتقديم برامج وحملات توعوية، لبناء المجتمع بالأخلاق الحميدة والقيم العليا، مؤكدا أن الجامعة شريكاً في المبادرة إذ تؤمن بأن التعليم هو السلاح الأقوى في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع.

يذكر أن مبادرة "ظواهر" كان قد دشنها مؤخرا عدد من الشباب في الأقصر بهدف رفع الوعي والمسئولية المجتمعية، الحد من الظواهر السلبية ولارتقاء بالفكر الشبابي ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية كالتسامح والتعاون والانضباط من خلال برامج تعليمية وتثقيفية وتقديم برامج وقائية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للظواهر السلبية مثل الشباب والأطفال وبناء جيل واعي يساهم في بناء المجتمع وتطويره.