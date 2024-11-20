إعصار القنبلة يتسبب في انقطاع الكهرباء بشمال غرب أمريكا ومقتل شخص

اجتاحت عاصفة قوية شمال غرب الولايات المتحدة مساء الثلاثاء، محملة برياح عاتية وأمطار غزيرة؛ ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وسقوط الأشجار، ومقتل شخص على الأقل.

وأصدر مركز توقعات الأحوال الجوية تحذيرات من هطول أمطار غزيرة حتى يوم الجمعة. وتعتبر هذه العاصفة "إعصار القنبلة"، وهو مصطلح يستخدم عندما تشتد قوة الإعصار بسرعة.

وسقطت الأشجار على المنازل وملأت الشوارع عبر شمال غرب واشنطن. وفي لينوود بواشنطن، توفيت امرأة مساء الثلاثاء عندما سقطت شجرة كبيرة على مخيم للمشردين، بحسب ما قالته إدارة الإطفاء في ساوث كاونتي عبر منصة أكس.

وقالت إدارة الإطفاء في بيلفو الواقعة على مسافة 16 كيلومترا إلى شرق سياتل عبر منصة أكس "تتساقط الأشجار في كل أنحاء المدينة وتسقط على المنازل".

وجرى الإبلاغ عن انقطاع الكهرباء عن 450 ألف منزل على الأقل في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، على موقع "باورأوتدج دوت يو إس". ومن غير الواضح ما إذا كانت الأرقام دقيقة. كما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 15 ألف شخص في أوريجون ونحو 19 ألف في كاليفورنيا.

وحتى الثامنة مساء الثلاثاء، كانت ذروة سرعة الرياح في المياه الكندية حيث جرى تسجيل زوابع بسرعة 163 كيلومترا في الساعة قبالة ساحل جزيرة فانكوفر، بحسب مكتب الأرصاد الجوية الوطني في سياتل.

وفي شمال كاليفورنيا، توجد تحذيرات من الفيضانات والرياح العاتية، مع توقع هطول أمطار تصل إلى 20 سنتيمترا في بعض مناطق خليج سان فرانسيسكو والساحل الشمالي ووادي ساكرامنتو.

وصدر تحذير من عاصفة شتوية في شمال سييرا نيفادا على ارتفاع أكثر من 3500 قدم (1066 مترا)، حيث من الممكن أن يصل تراكم الثلوج إلى 28 سنتيمترا خلال يومين. وقد تتجاوز هبات الرياح 120 كيلومترا في الساعة في المناطق الجبلية، وفقا لما ذكره خبراء الأرصاد الجوية.