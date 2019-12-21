ضبط أغذية منتهية الصلاحية وغلق 10 منشآت غذائية بالغربية

تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بالغربية، من ضبط أغذية منتهية الصلاحية وغلق 10 منشأت غذائية، وتحرير 55 محضر شهادة صحية ومخالفات في الاشتراطات الصحية.

كان الدكتور بهاء الشيخ مدير القسم الوقائي بالإدارة الصحية بقطور، شنت حملة مكبرة قادها خالد شاهين مراقب أول الأغذية بقطور، على المنشآت الغذائية، وتم ضبط أغذية منتهية الصلاحية "بسكويت، مخللات" فقدت خواصها الطبيعية ومهربة.

كما تم المرور على 40 منشأة غذائية، وتم تحرير 30 محضر شهادة صحية وعدد و25 محضر، وجود قصور في الاشتراطات الصحية، كما تم التوصية بغلق 10 منشآت غذائية تزاول النشاط بدون ترخيص، ومحضرين خطر داهم على الصحة العامة، إلى جانب سحب نحو 70 عينة أغذية مختلفة الأنواع لفحص الصلاحية للاستهلاك الآدمي.