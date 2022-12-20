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انطلقت وقائع الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتى من المقرر أن يناقش خلالها أدوات رقابية مكونة من طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وجاءت تفاصيل الأدوات الرقابية المقرر مناقشتها بالجلسة كالتالي:

- طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتسعيرها بالسعر العادل للفلاح، وعن توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي ومبيدات وعودة الإرشاد الزراعي.

- طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة ميرفت عازر وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم صناعة الثروة الحيوانية والداجنة.

- طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تخصيص أراضي زراعية لمشروعات النفع العام، وعن تقنين أوضاع واضعي اليد، وعن إزالة الإشغالات على الأراضي الزراعية.

- طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة سامية توفيق وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات تقنين أراضي وضع اليد.

- سؤالان عن تطوير الحدائق العامة والتاريخية وحدائق الحيوان، مقدمان من النائبة مرفت خليفة والنائبة مي جبر.

- سؤال وطلب مناقشة عامة عن خطة زراعة النباتات ذات العائد الاقتصادي قليلة استهلاك المياه مثل نبات الجوجوبا.