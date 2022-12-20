ماكرون يصل عمان للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بالأردن

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عمان للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية،الذي يعقد بمنطقة البحر الميت بالأردن .

وكان في استقبال ماكرون لدى وصوله الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني.

وتنطلق أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية "بغداد2" بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت لاحق مساء اليوم الثلاثاء، بمنطقة البحر الميت الأردنية .

وينعقد المؤتمر تأكيدا على دعم العراق وسيادته وأمنه واستقراره، ولتطوير آليات التعاون معه بما يعزز الأمن والاستقرار ويسهم في عملية التنمية في المنطقة.

كما يأتي المؤتمر بناء على القرار الصادر عن المؤتمر الأول الذي عُقد في شهر أغسطس 2021 في بغداد، وبدعوة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وبالتنسيق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبحضورهما.

ويشارك في أعمال المؤتمر، عدد من قادة وممثلي الدول والمنظمات الإقليمية، وتشمل الدول المشاركة إلى جانب مصر والسعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وتركيا وإيران.

كما يشارك في المؤتمر أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، وممثلون عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.