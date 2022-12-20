تراجع طفيف لأسعار الذهب في تعاملات اليوم

أنهت أسعار العقود الآجلة للذهب تعاملات اليوم الاثنين بتراجع طفيف، في ظل استمرار تفاعل المستثمرين مع قرارات العديد من البنوك المركزية الرئيسية في العالم بزيادة أسعار الفائدة خلال الأسبوع الماضي.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية الأمريكية يوم الأربعاء الماضي، إن المجلس سينتظر "دليلا أكثر استدامة" على أن التضخم سيستمر في التراجع قبل أن يوقف المجلس زيادة أسعار الفائدة.

في الوقت نفسه حد انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى من تراجع الذهب، حيث انخفض مؤشر قيمة الدولار اليوم إلى 13ر104 نقطة في التعاملات الآسيوية، قبل أن يسترد جزءا من خسائره في التعاملات الأوروبية والأمريكية ليتراجع بنسبة 13ر0% إلى 57ر104 نقطة.

وتراجع سعر المعدن الأصفر اليوم بمقدار 50ر2 دولار أي بنسبة 1ر0% إلى 70ر1797 دولار للأوقية تسليم شباط/فبراير المقبل. وتراجع سعر الفضة تسليم آذار/مارس المقبل بمقدار 129ر0 دولار إلى 199ر23 دولار للأوقية. في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0215ر0 دولار إلى 7830ر3 دولار للرطل تسليم آذار/مارس المقبل.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين تراجع ثقة شركات بناء المساكن في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي للشهر الثاني عشر على التوالي، على خلاف توقعات المحللين، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري، الأمر الذي تسبب في تفاقم أزمة سوق الإسكان.

ويرصد التقرير، الذي يصدره الاتحاد الوطني لبناة المساكن في الولايات المتحدة، ثقة شركات تشييد المساكن في السوق.

وذكر التقرير أن مؤشر "الاتحاد الوطني لبناة المساكن/ويلز فارجو"، لسوق الإسكان تراجع خلال الشهر الحالي إلى 31 نقطة مقابل 33 نقطة خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الحالي إلى 36 نقطة.