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رئيس الحكومة العراقية يؤكد أهمية حل الخلافات عن طريق الحوار

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 10:55 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 10:55 ص
أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أهمية التعايش السلمي وحل الخلافات عن طريق الحوار، بعيداً عن استخدام العنف.

وغادر  السوداني بغداد، اليوم، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى للمشاركة في أعمال قمة بغداد للتعاون والشراكة، الثانية، والتي تعقد في  العاصمة الأردنية عُمان بمشاركة عربية ودولية.

وقال السوداني، في تصريح نشره المكتب الإعلامي للحكومة العراقية: "يمثل هذا المؤتمر منصة مهمة للعراق لعرض أولوياتنا الاقتصادية والخدمية، والمشروع الذي نتمناه في التكامل بين العراق ودول المنطقة في الجانب الخدماتي والشراكة الاقتصادية وسبل دعم العراق في هذا الاتجاه".

وأضاف أن مهمتنا هو أن نحافظ على نظام إقليمي وتأكيد دور العراق الريادي في التقريب بين وجهات النظر المختلفة.

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