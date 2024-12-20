تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة، الصالون الثقافي الشهري "الرواق الفلسفي"، ويحمل الرواق هذا الشهر عنوان "حديث عن الوضعية المنطقية "، يتناول فيه علاقة العلم بالفلسفة عبر التاريخ، الفلسفة التجريبية والخبرة، الوضعية المنطقية وظروف نشأتها، الوضعية المنطقية والتحليل اللغوي.

يأتي ذلك بحضور عدد من المهتمين بالفلسفة ومجموعة من أساتذة الجامعات وجمهور المكتبة العام، وذلك في الخامسة والنصف من مساء غد السبت بمقر المكتبة بمصر الجديدة.

يحاضر فى الندوة الأديب عماد العادلي الذي أوضح أن الصالون الفلسفى يهدف ليس فقط الحديث عن تاريخ الفلسفة، بل تعريف الجمهور العام كيفية التفكير الفلسفي والمقصود من المعنى الحقيقي لعلم الفلسفة.