مصادر أمنية ألمانية: المشتبه به في هجوم سوق الكريسماس بمجدبورج ليس إسلامويا معروفا

قالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الرجل الذي ألقي القبض عليه بعد هجوم مشتبه به على سوق لعيد الميلاد في مجدبورج، مساء اليوم الجمعة، لم يكن في السابق مدرجا على قائمة المراقبة الخاصة بأجهزة إنفاذ القانون باعتباره إسلامويا معروفا.

وتأكد مقتل شخص ثان بعد أن اقتحمت سيارة مساء اليوم الجمعة، سوقا لعيد الميلاد في ألمانيا في هجوم مشتبه به أسفر عن إصابة 68 شخصا على الأقل.

من جانبه، قال ماتياس شوب، المتحدث باسم حكومة ولاية ساكسونيا أنهالت، إن السلطات الألمانية تتعامل مع حادث اصطدام سيارة بمجموعة من الأشخاص في سوق لعيد الميلاد في مدينة مجدبورج باعتباره هجوما مشتبها به.

وأضاف ماتياس شوب بأن ما حدث "ربما كان هجوما".

ووصف المتحدث باسم مدينة مجدبورج، مايكل ريف، الحادث أيضا بأنه "هجوم على سوق عيد الميلاد".

وقالت مصادر بالحكومة المحلية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الشرطة اعتقلت السائق.

ولم يتسن في البداية معرفة ما إذا كان هناك قتلى أو مصابون.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي سوق عيد الميلاد، الواقع بالقرب من مبنى البلدية، وهو يعج بسيارات الإسعاف والمسعفين.

يذكر أن مجدبورج هي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 237 ألف نسمة وتقع على بعد حوالي 150 كيلومترا غرب برلين.