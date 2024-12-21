بايرن ميونيخ يفوز على لايبزيج بخماسية في الدوري الألماني

تغلب نادي بايرن ميونيخ على ضيفه لايبزيج بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، لحساب منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الألماني الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب أليانز آرينا جيدة المستوى، وسط سيطرة من جانب بايرن ميونيخ على معظم مجرياتها، بعد بداية قوية من كلا الفريقين.

وتقدم بايرن ميونيخ في النتيجة بالدقيقة الأولى عن طريق جمال موسيالا، قبل أن يدرك لايبزيج هدف التعادل في الدقيقة الثانية عن طريق اللاعب بينجامين سيسكو.

وفي الدقيقة 25، تمكن كونراد لايمر من تسجيل الهدف الثاني لبايرن ميونيخ، قبل أن يسجل جوشوا كيميتش الهدف الثالث في الدقيقة 37.

ونجح فريق بايرن ميونيخ في تسجيل الهدف الرابع عن طريق اللاعب ليروي ساني في الدقيقة 75، قبل أن يسجل اللاعب ألفونسو ديفيز الهدف الخامس في الدقيقة 79.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد بايرن ميونيخ إلى النقطة 36 التي يعزز بها مكانته في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز، فيما تجمد رصيد لايبزيج عند النقطة 27، التي يحتل بها المركز الرابع.