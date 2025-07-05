عبّر الكولومبي لويس دياز، مهاجم ليفربول، عن حزنه العميق بعد وفاة زميله ديوجو جوتا وشقيقه في حادث مأساوي، مؤكدًا أن رحيله شكّل صدمة قوية بالنسبة له على المستويين الإنساني والمهني.

وفي تصريحات مؤثرة لقناة WinSports الكولومبية، قال دياز:" من الصعب جدًا أن تستيقظ على خبر مثل هذا... لقد كانت صدمة حقيقية، ديوجو لم يكن مجرد زميل في الفريق، بل كان صديقًا مقرّبًا."

وأضاف نجم الريدز:" عندما انضممت إلى ليفربول، استقبلني ديوجو وعائلته بحرارة، واحتضنني بمحبة منذ اللحظة الأولى، كانت بيننا علاقة مميزة داخل الملعب وخارجه، قلبي مع زوجته وأطفاله في هذا الظرف القاسي... تألمت كثيرًا عندما قرأت الخبر، ولم أتمالك دموعي."

وتوقف دياز عند إحدى اللحظات التي جمعته بجوتا قائلًا:" لن أنسى وقوفه إلى جانبي خلال أزمة اختطاف والدي، حين رفع قميصه تضامنًا معي بعد تسجيل هدف، كانت لحظة مؤثرة للغاية ستظل محفورة في قلبي إلى الأبد."

وفيما يخص مستقبله مع ليفربول، أوضح دياز أن الأمور ما زالت مفتوحة، مشيرًا إلى وجود محادثات مع إدارة النادي بشأن المرحلة المقبلة، وقال:" لا شيء محسوم حتى الآن، نحن في طور الحديث، وأنا سعيد بما حققته هنا، لكن في كرة القدم كل شيء ممكن."