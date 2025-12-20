وزير الشباب والرياضة يفتتح حمام سباحة نصف أولمبي في المنيا

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، جولة تفقدية بمركز التنمية الشبابية في ديرمواس، بحضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

شملت الجولة تفقد عدد من الملاعب والمنشآت المختلفة داخل المركز، بالإضافة إلى المنطقة المقرر استغلالها ضمن المشروعات الاستثمارية المستقبلية، حيث تم افتتاح حمام سباحة نصف أولمبي بمركز التنمية الشبابية، في إطار دعم البنية التحتية الرياضية وتطوير الخدمات المقدمة للشباب.

كما تفقد الوزير والمحافظ عددا من الأنشطة والمنشآت بالمركز، منها: مركز التخاطب، وأندية الفتاة والمرأة، والفرق الرياضية، إلى جانب تفقد الملعب القانوني، والملعب الخماسي، وملعب الأكريليك.

شهدت الجولة بمركز التنمية الشبابية في ديرمواس افتتاح حمام سباحة استثماري، بالإضافة إلى افتتاح صالة لياقة بدنية، وذلك في إطار تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المركز، وتوفير خدمات رياضية واستثمارية تسهم في تحقيق الاستدامة المالية للمنشآت الشبابية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان داخل جميع المنشآت الرياضية، لاسيما حمامات السباحة، مشددا على الالتزام الكامل بإجراءات التشغيل والصيانة الدورية، وتوفير عناصر الإنقاذ والتأمين، بما يضمن سلامة المترددين ويحقق الاستخدام الآمن والمستدام للمنشآت.

وأضاف الوزير، أن استغلال الفرص الاستثمارية داخل مراكز التنمية الشبابية يأتي ضمن رؤية متكاملة لتعظيم الموارد الذاتية، مشيرا إلى أن العوائد المتوقعة من هذه المشروعات سيكون لها أثرا مباشرا في دعم أنشطة المركز وزيادة دخله خلال الفترة المقبلة، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للشباب.

من جانبه، أكد محافظ المنيا دعم المحافظة الكامل لجهود وزارة الشباب والرياضة في تطوير مراكز التنمية الشبابية، مشيرا إلى أن افتتاح حمام السباحة نصف الأولمبي بمركز ديرمواس يمثل إضافة نوعية للبنية الرياضية بالمحافظة، مع التأكيد على الالتزام الكامل بإجراءات السلامة حفاظا على أرواح المترددين.

وأوضح كدواني، أن المشروعات الاستثمارية المخطط تنفيذها بالمركز تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الاستدامة المالية، وتسهم في توفير موارد إضافية تُمكن المركز من التوسع في أنشطته وخدماته، بما يخدم شباب وأهالي مركز ديرمواس.