 بالصور.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لضربة البداية أمام زيمبابوي - بوابة الشروق
السبت 20 ديسمبر 2025 1:09 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟

النتـائـج تصويت

بالصور.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لضربة البداية أمام زيمبابوي

كريم صلاح
نشر في: السبت 20 ديسمبر 2025 - 12:03 ص | آخر تحديث: السبت 20 ديسمبر 2025 - 12:03 ص

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، تدريباته على ملعب تغازوت بمدينة أكادير المغربية، استعدادًا لمواجهة منتخب زيمبابوي، المقررة يوم 22 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.
وشارك في مران منتخب مصر 28 لاعبًا، هم: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي، محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، وأسامة فيصل.
وحضر مران منتخب مصر حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس البعثة.


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك