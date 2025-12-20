فرنسا تتجه لإصدار قانون خاص بعد فشل اعتماد ميزانية 2026

فشل اجتماع اللجنة المشتركة لنواب الجمعية الوطنية الفرنسية وأعضاء مجلس الشيوخ في اعتماد نص موحد لميزانية الدولة للعام 2026، الأمر الذي سيدفع حكومة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو؛ للجوء إلى استصدار قانون خاص، لضمان استمرار عمل الدولة اعتبارا من الأول من يناير المقبل، لحين يتم اعتماد ميزانية رسمية في وقت لاحق من الشهر نفسه.

ومن المتوقع أن يُناقش مجلسَا البرلمان (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) هذا الإجراء الاستثنائي، الذي كان تم تفعيله العام الماضي بعد سقوط حكومة ميشيل بارنييه، في مطلع الأسبوع المقبل، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وأعلن لوكورنو، أنه سيدعو كبار القادة السياسيين ابتداء من الاثنين "للتشاور معهم بشأن الخطوات اللازمة لحماية الشعب الفرنسي وإيجاد الظروف المناسبة للتوصل إلى حل".

ويشير فشل اللجنة المشتركة، إذ لم يتمكن سبعة نواب من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ من التوصل إلى اتفاق، إلى نهاية شهرين من المناقشات البرلمانية حول هذا القانون المالي المهم.

ويشار إلى أن الجمعية الوطنية رفضت مشروع القانون بالتصويت ضد القسم الأول المتعلق بالإيرادات، باستثناء عضو واحد من الوسط، أما مجلس الشيوخ، فقد اعتمد نص الحكومة، ولكن بنسخة منقحة بشكل كبير.