قال إسلام بيومي، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن كافة تجهيزات المعرض تمت على أكمل وجه، بزيارات شبه يومية للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، لافتًا إلى عمل المعرض على إنهاء الإجراءات اللوجستية الأخيرة استعدادًا لاستقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء.

وأضاف بيومي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الثلاثاء، أن المعرض سيشهد غدًا الافتتاح الرسمي ثم غلقه لمراجعة الترتيبات النهائية من أجل استقبال الجمهور يوم الخميس، مؤكدًا انتظاره تواجد الجمهور بكثافة باعتباره «الحصان الأسود» العام الماضي.

وأشار إلى توفير وسائل مواصلات من أماكن كثيرة إلى المعرض؛ كالدائري، والأوتوستراد، و15 مايو، والعباسية، والتحرير، بخلاف السرفيس والتنسيق مع إدارة السرفيس بمحافظة القاهرة لتقديم الخدمات من كافة الميادين، فضلًا عن المواصلات والأتوبيسات العابرة على مركز مصر للمعارض من خلال شارع المشير.

وذكر أن الجديد في معرض هذا العام صالة (5) لتسويق الناشرين، إضافة إلى تطبيق الهواتف الذكية، إهداء من دار نشر شبابية، يحوي كافة العارضين وأماكن تواجدهم، وإصدارات الناشرين، والجداول الخاصة بالأنشطة الثقافية والفنية وأنشطة الأطفال، والعروض الفنية والسينمائية.

ويفتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، بحضور مجموعة من الوزراء والشخصيات العامة البارزة، غدًا الأربعاء، معرض القاهرة للكتاب في دورته الـ51، المقرر انعقاده في الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير المقبل، بمقره في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.