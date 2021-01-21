بايدن: إنشاء 100 مركز للتلقيح ضد فيروس كورونا

شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، على أهمية الإسراع في عملية تطعيم المواطنين بشكل مجاني ضد فيروس كورونا، لافتًا إلى العمل على إيجاد أماكن وفرق طبية جديدة لتطعيم الأمريكيين وإيصال اللقاحات في أقرب وقت.

وأضاف بايدن، خلال كلمة له، مساء اليوم الخميس، أنه وجه بإنشاء 100 مركز للتلقيح ضد فيروس كورونا، قائلًا إن الهيئة الوطنية لمكافحة الأمراض ستقدم اللقاحات في الصيدليات المحلية، في الثامن من شهر فبراير المقبل.

ولفت إلى أنه وجه وزارة الخدمات الصحية والإنسانية أن تخول للعاملين في القطاع لتطعيم الأمريكيين، مضيفًا أن الإدارة طلبت من الكونجرس توفير الأموال للعاملين بالقطاع الصحي.

وأشار إلى توقيعه إعلانًا للبدء فورا بتعويض الولايات بنسبة 100%، لاستخدام الحرس الوطني في التصدي لـ«كوفيد - 19»، متابعًا: «سنحتاج لشهور قبل تطعيم كل الأمريكيين».