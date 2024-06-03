الجيش الإسرائيلي يقر بإصابة 14 عسكريا في معارك قطاع غزة

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أقر الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بإصابة 14 عسكريا بمعارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الماضية.

وقال جيش الاحتلال في بيان نقلته شبكة "الجزيرة"، إن 3703 ضباط وجنود أصيبوا منذ بداية الحرب، من بينهم 1878 خلال العملية البرية.

وأضاف البيان أن 254 ضابطا وجنديا لا يزالون قيد العلاج الطبي إثر إصابتهم بمعارك غزة، 32 منهم جروحهم خطيرة.

ومنذ 7 أكتوبر تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 118 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وجراء الحرب نزح 2 مليون فلسطيني من منازلهم، ويعيشون حاليا في ظروف إنسانية صعبة، ويواجهون نقصاً كبيراً في الوقود والأدوية وضروريات الحياة، إثر إغلاق إسرائيل للمعابر.