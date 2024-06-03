مذكرة من المعارضة في سلوفينيا لإرجاء التصويت على الاعتراف بدولة فلسطين 30 يوما

قالت متحدثة باسم البرلمان السلوفيني، إن المعارضة قدمت اليوم الاثنين، مذكرة لتأجيل اعتراف البلاد بالدولة الفلسطينية، بعد اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج بها الشهر الماضي.

وبحسب ما نشرته وكالة «فرانس برس»، يؤدي هذا الاقتراح فعليا إلى إرجاء التصويت المقرر إجراؤه غدًا الثلاثاء، بنحو 30 يومًا.

والخميس الماضي، اعترفت الحكومة السلوفينية بدولة فلسطين، ورفعت العلم الفلسطيني إلى جانب علم البلاد وعلم الاتحاد الأوروبي.

واعتبر رئيس وزراء البلاد روبرت جولوب، أن اعتراف حكومته «رسالة سلام»، بينما سارعت إسرائيل إلى التعبير عن رفضها لقرار سلوفينيا.

ولا يزال يتعين أن يصوت البرلمان السلوفيني على الاعتراف، في وقت تبدي دول أوروبية مثل بريطانيا مرونة تجاه الاعتراف بدولة فلسطين، بينما تتمسك دول أخرى مثل ألمانيا بموقف تقليدي يقضي بعدم الاعتراف من جانب واحد، والإصرار على أن حل الدولتين يتم عن طريق الحوار.

وقال جولوب خلال مؤتمر صحفي في العاصمة ليوبليانا: «اليوم قررت الحكومة الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة».

وأثار القرار السلوفيني تنديدا فوريا من إسرائيل. وتأمل تل أبيب أن يرفض برلمان سلوفينيا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين خلال جلسة تصويت مقررة، غدا الثلاثاء.