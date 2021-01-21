رئيس الحكومة اللبناني يهنيء جو بايدن بتسلم مسؤولياته الرئاسية

هنأ رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، مساء اليوم الخميس، الرئيس الأمريكي جو بايدن بتسلمه مسؤولياته الرئاسية.

وأعرب دياب في برقية تهنئة اليوم ، للرئيس بايدن عن: "أحر التهاني لتوليكم منصب الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأميركية. كلي إيمان بأن القيم والمثل العليا الكونية التي أرسيتموها في خطاب التنصيب من شأنها تعزيز قدرة الولايات المتحدة في مجال تكريس الوحدة، وجعل العلاقات الدولية أكثر ودية والنظام العالمي أكثر سلمية وأمان".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، هنأ في وقت سابق اليوم الخميس، الرئيس الأمريكي جو بايدن بتسلمه مسؤولياته الرئاسية.

وتمنى عون في برقية تهنئة اليوم، للرئيس بايدن "النجاح والتوفيق خصوصاً في الظروف الدقيقة التي تمر بها دول العالم على مختلف الأصعدة".

وقال عون ، في برقيته حسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، "اني أتطلع إالى العمل مع فخامتكم في إطار من التفاهم والاحترام المتبادلين، مع التمسك بقيم الحقيقة والنزاهة والعدالة والحرية والديمقراطية الأساسية التي نتشارك فيها مع الشعب الأمريكي الصديق، والتي أشرتم إلى كثير منها في خطابكم الرئاسي بعد أدائكم القسم".

وكان الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن قد تسلم مسؤولياته الرئاسية أمس الأربعاء وأدى اليمين الدستورية ليبدأ عهده كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.