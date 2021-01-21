قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إن متابعة إجراءات العزل في بداية الانعقاد الجديد للكونجرس لن يقوض الجهود المبذولة لدعم الوحدة بين أعضائه، مُضيفة: «لست قلقة بشأن ذلك».



وأوضحت بيلوسي، في ردها على سؤال مانو راجو مراسل «CNN» خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: «الحقيقة هي أن رئيس الولايات المتحدة (السابق) ارتكب عملاً من أعمال التحريض على التمرد. لا أعتقد أنه أمر موحد للغاية أن نقول، دعنا ننسى الأمر ونمضي قدمًا. هذه ليست الطريقة التي توحد بها».



ونقلًا عن موقع الفضائية، عندما قالت بيلوسي «لمجرد رحيله الآن»، توقفت مؤقتًا لتقول «الحمد لله» قبل الاستمرار في الإضافة: «أنت لا تقول لرئيس افعل ما تريده في الأشهر الأخيرة من إدارتك، فأنت لديك بطاقة خروج مجاني من السجن».



وتحدثت رئيسة مجلس النواب الأمريكي عن توقيت محاكمة عزل ترامب في مجلس الشيوخ، لكنها لم تحدد بالضبط متى سيحدث ذلك ومتى سيرسل مجلس النواب مواد إجراءات محاكمة الرئيس السابق.



وأضافت: «سوف نتحدث، في الأيام القليلة المقبلة، مع المديرين بشأن متى سيكون مجلس الشيوخ جاهزًا لمحاكمة رئيس الولايات المتحدة آنذاك لدوره في التحريض على التمرد في مبنى كابيتول (الكونغرس) الولايات المتحدة».



وتابعت: «الكل يسأل - لن أخبرك متى سيحدث. كان علينا أن ننتظر مجلس الشيوخ ليكون هناك جلسة. لقد أبلغونا الآن أنهم مستعدون للاستلام، والسؤال هو أسئلة أخرى حول كيفية سير المحاكمة، لكننا مستعدون».