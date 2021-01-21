وزير قطاع الأعمال يطمئن: صرف تعويضات لعمال الحديد والصلب قريبا

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن حق عمال شركة الحديد والصلب بحلوان مكفول، لافتًا إلى التنسيق مع النقابة ووزارة القوى العاملة، لصرف التعويضات قريبًا خلال شهرين أو ثلاثة أشهر.



وأضاف توفيق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي معتز عبدالفتاح عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس، أن الشركة حققت خسائر على مدى 20 عامًا بقيمة إجمالية 15.7 مليار جنيه، مؤكدًا أنه رقم غير طبيعي.



ولفت إلى أن إنتاج طن الحديد يعتمد على نوعين من الطاقة؛ طاقة مباشرة الغاز، وفحم الكوك، قائلًا إن إنتاج طن حديد التسليح بالمصانع المنافسة يحتاج 20 مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 44 مليون وحدة داخل الحديد والصلب.



وذكر وزير قطاع الأعمال أن الحديد الخام الذي تحصل عليه الشركة يتكون من 50% حديد وهو ما يتطلب زيادة الغاز وفحم الكوك للضعف، مضيفًا أن الشركة عانت من سوء التشغيل والصيانة وعدم وجمود تمويل أو فهم للتحديث.



ونوه إلى أن خسائر الشركة أدت إلى مديونيات إلى جهات سيادية ما بين؛ الغاز والشركة القابضة وشركة الكوك، مشيرًا إلى أن المصنع يعمل بمعدات متقادمة لإنتاج 112 ألف طن، وهو ما يمثل نحو 1.5% من إجمالي إنتاج السوق.