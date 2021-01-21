قد تكون مشاركة المغنيتين ليدي جاجا وجينيفر لوبيز من السمات الأبرز في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن. ولكن أماندا جورمان، البالغة من العمر 22 عاماً، وأول شاعرة وطنية للشباب في البلاد، كانت صاحبة الأداء المتميز الحقيقي لهذا الحدث، وفقا لما جاء في "سي إن إن" بالعربية.

واستطاعت جورمان، التي أصبحت أصغر شاعرة تشارك في حفل التنصيب الرئاسي في تاريخ أمريكا، أن تحرك مشاعر الشخصيات البارزة عندما ألقت قصيدتها المؤثرة، بعنوان "The Hill We Climb"، التي تدعو إلى العمل الجماعي مع دخول أمريكا فصلاً جديداً في تاريخها.

وأطلت جورمان بمعطف أصفر مزدوج الصدر للمصممة الإيطالية ميوشيا برادا، تكمله عصابة رأس من الساتان الأحمر، من علامة "برادا" فوق تسريحة شعرها.

كما أن المجوهرات التي ارتدتها، على الرغم من صغر حجمها على شاشات التلفزيون، فإنها حملت مشاعر شخصية مؤثرة.

وفي حديثها مع مجلة "فوج"، كشفت جورمان أن اختيارها للمعطف كان بمثابة إشارة إلى السيدة الأولى جيل بايدن، التي طلبت منها المشاركة في حفل التنصيب الرئاسي. وكانت بايدن قد أشادت سابقاً بقرار جورمان بارتداء اللون الأصفر في مناسبة أخرى.

أما المجوهرات التي ارتدتها جورمان، فكانت عبارة عن هدايا من مصممين مستقلين، قدمتها أوبرا وينفري.

وأهدت وينفري، التي اعترفت بأنها من محبي أعمال الشاعرة الشابة، خاتماً لجورمان على شكل طائر في قفص، من العلامة التجارية "Rare Origin"، ومقرها نيويورك، تكريماً للشاعرة الأمريكية من أصل أفريقي مايا أنجيلو، بالإضافة إلى زوج من الأقراط الذهبية للمصمم اليوناني نيكوس كوليس.

وقالت جورمان لمجلة "فوج": "(الموضة) تحمل الكثير من المعاني بالنسبة لي، وهي طريقي للتعمق في التاريخ الذي سبقني، وجميع الأشخاص الذين يدعموني".