اختيار سيدة في منصب الرئيس التنفيذي لشركة تنمية طاقة عمان

اختارت الحكومة في سلطنة عمان هيفاء الخايفي، لمنصب الرئيس التنفيذي لشركة تنمية طاقة عمان التي تم تأسيسها مؤخرا.

وعلقت وكالة "بلومبرج" للأنباء على التعيين، بأنه أمر نادر في قطاع النفط في الشرق الأوسط، والذي يهيمن عليه الذكور.

وستكون الخايفي رئيسة تنفيذية لشركة تنمية طاقة عمان، التي ستمتلك في النهاية حصة 60% من المربع (بلوك) 6.

كانت السلطنة أعلنت تأسيس "شركة تنمية طاقة عمان" في ديسمبر الماضي، وذلك في إطار سعي السلطنة لاستغلال أكبر مربع امتياز نفطي بها للحصول على قروض.

وكانت وكالة "بلومبرج" للأنباء ذكرت العام الماضي أن سلطنة عمان، التي تكافح لتمويل عجز الميزانية المرتفع بها، تعتزم نقل حصتها في المربع 6 والبالغة 60% من "شركة تنمية نفط عمان"، إلى شركة جديدة، ستقوم بدورها بمحاولة إصدار سندات بنحو ثلاثة مليارات دولار في النصف الأول من 2021.

ووفقا لبلومبرج، فإن المربع 6 هو أحد أكبر حقول النفط الخام في الشرق الأوسط، بقدرة إنتاجية 650 ألف برميل في اليوم. وتمتلك "رويال داتش شل" 34% منه، مقابل 4% لـ"توتال" و2% لـ"بارتكس".

ولفتت الوكالة إلى أن الإجراء العماني يمكن أن يمثل نموذجا تحتذي يه حكومات أخرى في الشرق الأوسط تريد الحصول على أموال دون وضع المزيد من الضغوط على ميزانياتها العمومية.