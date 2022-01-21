كشف الأجهزة الأمنية فى القاهرة، مساء اليوم، ملابسات ما تم نشره على حساب إحدى الفتيات بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بتضررها خلاله من قيام سائق بإحدى شركات النقل الخاصة بإتيان أفعال خادشة للحياء فى أثناء قيامه بتوصيلها لمسكنها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول فحدثت بينهما مشادة كلامية وترجلت من السيارة.

وتبين من الفحص وإجراء التحريات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد هوية المذكور.

وتبين أنه سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إحالة المتهم للنيابة التى تولت التحقيق.