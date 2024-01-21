ماليزيا: احتجاز أكثر من 500 مهاجر غير شرعي

اعتقلت الشرطة 500 أجنبي على الأقل، لا يحملون وثائق، في عملية بمجمع سكني في بلدة "بيرانانج" في منطقة "هولو لانجات" الماليزية.



وقال المدير العام لإدارة الهجرة، داتوك رسلين جوسوه: "معظم الأجانب هنا يستأجرون الشقق ويدفعون ما ين 600 و800 رينجيت ماليزي شهريا وكان ما يصل إلى عشرة أشخاص يعيشون في شقة واحدة"، حسب صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم الأحد.



وأضاف أن الشقق في بلدة "بيرانانج" هي واحدة من 220 بؤرة ساخنة للمهاجرين غير الشرعيين، التي حددتها السلطات.



وتابع: "حوالي 80% من سكان المجمع السكني أجانب".



وأضاف "احتجزنا 561 أجنبيا، بينهم 27 طفلا و447 رجلا و87 امرأة" مشيرا إلى أن أعمارهم تتراوح من ثلاثة أشهر إلى 55 عاما.



ولفت إلى "ترحيل إجمالي 38 ألفا و978 مهاجرا غير شرعي العام الماضي".



وأضاف "سنجري عمليات مستمرة لضمان أن الأجانب يحملون وثائق أو تصاريح عمل صحيحة".