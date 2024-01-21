وزير التنمية المحلية: تجهيز 20 مركزا للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ بالمحافظات

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء فروع للشبكة في جميع المحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وسرعة الانتهاء من المراكز بالمحافظات كافة.

وقال الوزير، إنه جرى الانتهاء من تجهيز 20 مركزًا للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ بالمحافظات، ويتبقى 7 مراكز مخطط الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع المحافظين.

وأضاف أنه يجري من خلال هذه المراكز ربط مختلف عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي، وغرفة عمليات متخصصة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل جرى تنفيذها طبقًا لأحدث المعايير العالمية.

وأشار إلى إنشاء مراكز فرعية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة في كل محافظة من محافظات الجمهورية، لتكون هذه المراكز الفرعية على اتصال دائم بالمركز الرئيسي للشبكة، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي بلاغ يرد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن مركز السلامة والطوارئ سيحقق التعاون الكبير بين المحافظات وبعضها خاصة في حالة الطوارئ والأزمات بما يساهم في أداء الخدمات بصورة أسرع وأفضل.

ولفت إلى أن مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ستقدم لأبناء جميع المحافظات خدمات كبيرة وسريعة في حالة الحوادث التي يتعرضون لها وسرعة التدخل من الجهات المعنية بالدولة ومواجهة تلك المشكلات.

من جانبه قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن إنشاء مركز السيطرة الموحد يأتي في إطار المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث، وتحقيق التكامل والتعاون بين كل الجهات المعنية لسرعة تقديم خدمات الطوارئ، والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة عالية وتدعم أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي الآمن ورؤية مصر 2030.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن مركز السيطرة يعد نقلة حضارية كبرى في التعامل مع الأزمات والطوارئ، واستكمالًا لمسيرة الدولة نحو التحول الرقمي، مشددًا على أن الشبكة تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة، وتعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.

جاء ذلك بحضور المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لمكاتب التوثيق والشهر العقاري، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لأبنية المحاكم، والدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر نائبا محافظ الإسكندرية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء لواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.