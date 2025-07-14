زيلينسكي يعين يوليا سفيريدنكو رئيسة للوزراء في أوكرانيا

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عيّن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نائبة رئيس الوزراء يوليا سفيريدنكو لقيادة حكومة جديدة في كييف اليوم الاثنين.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال زيلينسكي، إنه "اقترح أن تقود يوليا سفيريدنكو حكومة أوكرانيا وتجدد عملها بشكل كبير".

وكان زيلينسكي قد عين رئيس الوزراء الحالي دينيس شميهال في عام 2020، قبل الحرب في فبراير2022.

وقال الرئيس، إنه ناقش مع سفيريدنكو اتخاذ "تدابير ملموسة لتعزيز الإمكانات الاقتصادية لأوكرانيا وتوسيع برامج الدعم للأوكرانيين وتوسيع نطاق إنتاج الأسلحة المحلي".

وأضاف أنه "لتحقيق هذا الهدف، نحن نبدأ عملية تحويل للسلطة التنفيذية في أوكرانيا".

يذكر أن سفيريدنكو تعتبر خبيرة في الاقتصاد والتجارة، وكانت تشغل منصب وزيرة التنمية الاقتصادية والتجارة.