تامر حسني عن دويتو الذوق العالي مع محمد منير: غنائي مع الكينج جائزة لمشواري الفني

أعرب الفنان تامر حسني عن سعادته الكبيرة بالتعاون الغنائي الأول له مع الفنان محمد منير، من خلال كليب "الذوق العالي" الذي طُرح مؤخرًا، واصفًا تلك التجربة بأنها بمثابة "جائزة كبيرة" في مسيرته الفنية.

وقال حسني في منشور عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "كلمتين من قلبي في حق الفنان الأسطوري محمد منير.. بعيدًا عن أنه أخويا الكبير وحبه في قلبي عشق لا ينتهي، ولكن غنائي مع الكينج محمد منير بمثابة جائزة كبيرة لمشواري الفني".

ويحمل الكليب الجديد اسم "الذوق العالي"، وهو من كلمات تامر حسين، وألحان الراحل محمد رحيم، وتوزيع أحمد طارق يحيى. وتم تصوير مشاهد الكليب داخل منزل محمد منير لإضفاء أجواء حميمية، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.

وفي سياق متصل، أعلن تامر حسني عن موعد طرح ألبومه الجديد "لينا موعد"، غدًا الثلاثاء 15 يوليو، بعد تأجيله من الموعد السابق في 10 يوليو بسبب انقطاع خدمات الإنترنت الناتج عن حريق سنترال رمسيس.