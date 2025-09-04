وزير الخارجية: أمن واستقرار اليمن ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الإقليمي وأمن البحر الأحمر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج على دعم مصر الراسخ لوحدة الدولة اليمنية ومؤسساتها واستقلالها وسلامة أراضيها، مشددًا على أن أمن واستقرار اليمن يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الإقليمي وأمن البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال لقاءه بالدكتور شائع محسن الزنداني وزير الخارجية وشئون المغتربين في اليمن، يوم الخميس ، على هامش أعمال الدورة ١٦٤ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

كما أعرب عن تأييد مصر لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في السلام والاستقرار والتنمية.