جيش الاحتلال يكشف عن صور جديدة يزعم أنها لـ أبو عبيدة



زعم متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، كشف صورة جديدة لحذيفة الكحلوت، الذي يدعي أنه الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة".

وادعى المتحدث أنه "في وثيقة عُثر عليها في قطاع غزة وكُشف عنها الآن، يظهر الكحلوت إلى جانب قائد الجناح العسكري لحماس، محمد ضيف، وقائد لواء خان يونس، رافع سلامة، ورئيس مركز استخبارات الجناح العسكري، محمد عودة، مما يدل على مكانته القيادية في قيادة عمليات الحركة"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

كما زعم أن أبوعبيدة كان أحد أهم الركائز في نشر مقاطع حماس والترويج لها خلال الحرب الحالية، مشيرا إلى ان اغتياله كان ضربة قاسية للحركة.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي توثيقا قال فيه بانها لحظة اغتيال الناطق باسم القسام.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن قبل أيام اغتيال أبوعبيدة إثر استهداف شقة سكنية في مدينة غزة.