ترامب: سنفرض رسوما قاسية على روسيا خلال 50 يوما إذا لم نتوصل لاتفاق حول أوكرانيا

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، بفرض رسوم جمركية "قاسية" على روسيا حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف الحرب في أوكرانيا خلال 50 يوماً.

وقال ترامب للصحفيين خلال لقائه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روتة بالبيت الأبيض، إنه أصيب بخيبة أمل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف: "أنا محبط من الرئيس بوتين لأنني اعتقدت أننا كنا سنتوصل إلى اتفاق قبل شهرين، لكن لا يبدو أن ذلك سيحدث." وزاد: "لذلك، بناءً على ذلك، سنفرض تعريفات جمركية ثانوية إذا لم نتوصل إلى اتفاق خلال 50 يوماً".

وأشار ترامب إلى أن الحديث مع بوتين "لايعني شيئاً"، وأنه بعد كل محادثات يجريها مع الرئيس الروسي، تطلق موسكو صواريخ على أوكرانيا، مشيراً إلى أن نظيره الروسي يشن الهجمات على كييف "عندما يبدو أن هناك اتفاقاً وشيكاً"، بحسب موقع "الشرق"الإخباري.

"باتريوت إلى أوكرانيا في غضون أيام"

وأعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات سترسل بطاريات صواريخ الدفاع الجوي "باتريوت" إلى أوكرانيا خلال أيام عبر حلف "الناتو"، مشيراً إلى أن أوكرانيا في وضع صعب وأنه يجب أن يتم التوصل إلى اتفاق سلام.

كما جدد تعهده بأن ترسل الولايات المتحدة أسلحة متطورة إلى حلف شمال الأطلسي لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.

وأفاد ترامب: "سنصنع أسلحة متطورة وسنرسلها إلى حلف شمال الأطلسي"، مشيراً إلى أن دول الحلف هي التي ستدفع تكلفة هذه الأسلحة وليس دافعي الضرائب الأميركيين.

وتابع: "نحن نصنع أفضل المعدات، أفضل الصواريخ... الدول الأوروبية تعرف ذلك... لقد أبرمنا صفقة اليوم سنرسل لهم بموجبها أسلحة وسيدفعون ثمنها. لن تدفع الولايات المتحدة أي مقابل".