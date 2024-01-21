أهالي المحتجزين في غزة يبدؤون اعتصاما أمام مقر نتنياهو بالقدس

بدأ أهالي الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، اليوم الأحد، اعتصاما أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مدينة القدس، للمطالبة بالإفراج الفوري عن أبنائهم.



وقالت قناة 12 العبرية، إنّ العشرات من أهالي المحتجزين بغزة، بدؤوا اعتصاما مفتوحا أمام مقر إقامة نتنياهو في "شارع غزة" بالقدس الغربية، للضغط على الحكومة بعقد صفقة تبادل تؤدي للإفراج الفوري عن أبنائهم.



ورفع الأهالي لافتات ورددوا شعارات تطالب بالإفراج عن المحتجزين، وتتهم حكومة نتنياهو بعدم بذل جهودا كبيرة للإفراج عنهم.



وفي 7 أكتوبر الماضي، شنت "حماس" هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة قتلت خلاله نحو 1200 إسرائيليا، وأصابت حوالي 5431، وأسرت 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر الماضي.



وحسب إعلام عبري، أسفرت الهدنة المؤقتة عن إطلاق سراح 105 مدنيين من المحتجزين لدى "حماس" بينهم 81 إسرائيليا، و23 مواطنا تايلانديا، وفلبيني واحد.



وذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت بموجب الهدنة المؤقتة سراح 240 أسيرا فلسطينيا من سجونها" و71 أسيرة و169 طفلا.



وتقدر إسرائيل وجود حوالي "136 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.