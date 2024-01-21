موازنة النواب: التمويل الإضافي لصندوق النقد يدافع عن قيمة الجنيه عند تحريك سعر الصرف

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن صندوق النقد الدولي أقر تمويلا إضافيا لمصر؛ بهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الحرب في غزة، موضحا أن الصندوق يرى أن قيمة القرض البالغة 3 مليارات دولار؛ لم تعد كافية.

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، «التكهنات تشير إلى وصول القرض إلى 6 مليارات أو أكثر من ذلك».

وأوضح أن التمويل الإضافي من شأنه أن يوفر حصيلة من النقد الأجنبي «تكفي للدفاع عن قيمة الجنيه بالتزامن مع تحريك سعر صرف الجنيه»، إضافة إلى فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك والإيفاء بتمويل المستورين؛ من أجل تخفيف الضغوط على سعر الدولار بالسوق الموازية.

ونوه إلى زيارة بعثة الصندوق القاهرة منذ 3 أيام لمواصلة المناقشات بشأن المراجعة الأولى والثانية إلى جانب تحديد التمويل الإضافي؛ بهدف العودة إلى استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي وإنهاء المضاربات التي فأقمت الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية.

وأوضح أن تضاعف قيمة الدولار أمام الجنيه المصري بالسوق الموازية يظهر مدى المضاربات و «الارتفاع غير المبرر»، مضيفا أن: «البعثة تجري الآن المراجعة الأولى والثانية».