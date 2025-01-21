قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وطائرات الأباتشي تطلق النار في سماء المخيم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم الثلاثاء، استشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف الاحتلال على جنين.

وأشارت الوزارة في بيان مقتضب، إلى وصول شهيد، و4 إصابات بحالة متوسطة إلى مستشفى جنين الحكومي.

وأفادت مراسلة «وفا» نقلا عن مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت مدينة جنين من حاجز الجلمة العسكري، بعد تسلل قوة إسرائيلية خاصة لحي الجابريات، واكتشافها.

ويتزامن الاقتحام مع قصف طائرات مسيرة إسرائيلية مركبة فارغة بالقرب من مدرسة الزهراء في محيط مخيم جنين، دون أن يبلغ عن إصابات، فيما تطلق طائرات الأباتشي النار في سماء مخيم جنين.

وقد أعلن جيش الاحتلال قبل قليل عن شن عدوان على مدينة جنين.

وتواصل قوات الاحتلال منذ يوم أمس نصب بوابات حديدية على مداخل بلدات وقرى في الضفة الغربية، ضمن سياسة تشديد الحصار على الضفة، وتقطيع أوصالها وتحويلها إلى «مناطق معزولة»، وتقييد حركة المواطنين وفرض عقوبات جماعية عليهم.