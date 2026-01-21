• من 3 طوابق ويؤوي 22 شخصا بذريعة البناء دون ترخيص



شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، في هدم منزل فلسطيني ببلدة شقبا غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس المجلس القروي في بلدة شقبا عدنان شلش، للأناضول، إن القوات الإسرائيلية هدمت منزلًا مكوّنًا من ثلاثة طوابق، ويؤوي 22 فلسطينيًا، بذريعة البناء دون ترخيص.

وأشار شلش إلى أن الجيش الإسرائيلي حول المنزل إلى ركام.

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية هدمت خلال عام 2025 نحو 25 منزلًا ومنشأة في البلدة تحت الذريعة نفسها.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي أنذر بهدم نحو 90 منزلًا إضافيًا في شقبا، ما يهدد بتشريد عشرات العائلات الفلسطينية.​​​​​​​

وتواصل السلطات الإسرائيلية تنفيذ عمليات هدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية بحجة عدم الترخيص، وسط صعوبات كبيرة يواجهها الفلسطينيون في الحصول على تصاريح بناء.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذت السلطات الإسرائيلية 538 عملية هدم خلال عام 2025، استهدفت نحو 1400 منزل ومنشأة، "في ارتفاع غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة، ضمن منهجية تهدف إلى استهداف البناء والنمو الطبيعي للأهالي".

ومنذ بدئها حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، كثفت إسرائيل، عبر جيشها ومستوطنِيها، اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يحذر فلسطينيون من أنه يمهد لضم الضفة الغربية.

وأسفر ذلك التصعيد عن استشهاد ما لا يقل عن 1107 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفًا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفًا.​​​​​​​