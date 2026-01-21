مثول مسئولين عسكريين سابقين في ماليزيا أمام المحكمة لاتهامهما في قضية فساد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت لجنة مكافحة الفساد في ماليزيا اليوم الأربعاء إن اثنين من المسؤولين العسكريين السابقين سيمثلان أمام المحكمة هذا الأسبوع، في واحدة من أبرز قضايا الفساد العسكري في البلاد.

وقالت لجنة مكافحة الفساد الماليزية إنها حصلت على موافقة المدعي العام لاتهام قائد الجيش السابق حافظ الدين جانتان وزوجته سالواني أنور بالاضافة إلى قائد قوات الدفاع سابقا محمد نظام جعفر في أعقاب تحقيقات بشأن مخالفات في صفقات مشتريات الدفاع.

وقالت اللجنة إنه سيتم اتهام حافظ الدين، الذي شغل منصب قائد الجيش من سبتمبر 2023 حتى أواخر 2025، وزوجته وفقا لقانون غسل الأموال.

وسيواجه محمد نظام، الذي تولى منصبه من يناير حتى ديسمبر 2025، اتهامات تشمل إساءة استخدام السلطة والانتهاك الجنائي للثقة.