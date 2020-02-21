ميركل وماكرون وميشيل يسعون للتوصل إلى حل لمشكلة الموازنة الأوروبية عبر لقاء القمة

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يسعى كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إيجاد حل لمشاكل الموازنة الأوروبية عبر لقاء القمة في بروكسل بعد بدء أعماله بأربعة وعشرين ساعة.

وتشاور الزعيمان بعد ظهر اليوم الجمعة مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم ميشيل بهذا الصدد.

وتناول ميركل وماكرون الغداء معا وبصحبتهم على المائدة كل من صوفي ويليامز رئيسة وزراء بلجيكا ، جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا، وخافيير بيتل رئيس وزراء لوكسمبورج كما بينت لقطة للشخصيات المجتمعة.

وبعد المحادثات الثنائية سيعاود أعضاء القمة السبعة والعشرون اللقاء ثانية بدءا من الخامسة مساء اليوم في جلسة شاملة لإيجاد مخرج للنزاع الدائر حول ميزانية الاتحاد الأوروبي خلال الفترة بين 2021 و 2027.