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أعطى الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لتقديم حزمة قروض بإجمالي 2ر1 مليار يورو (4ر1 مليار دولار) لمساعدة شريكته الوثيقة أوكرانيا على مدى 12 شهرا مقبلة، حسبما أعلن التكتل في بيان صحفي.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء، إن المفوضية الأوروبية اقترحت الحزمة المالية منذ ثلاثة أسابيع من أجل "تقديم دعم سريع في حالة التعرض لأزمة حادة وتعزيز صمود أوكرانيا".

وأضاف البيان أن "التوترات الجيوسياسية الحالية لها تأثير يضر بالاستقرار الاقتصادي والمالي لأوكرانيا.. التهديدات الأمنية المستمرة أدت بالفعل إلى تدفق كبير لرأس المال".