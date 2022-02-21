هيئة التأمين الاجتماعي: فائض أموال التأمينات يصل لـ470 مليار جنيه

كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن تفاصيل نظام التأمين الاجتماعي والاستثمارات في أموال التأمينات، مشيرًا إلى أن فائض أموال التأمينات يصل لـ470 مليار جنيه.

واستكمل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن الاستثمار في أموال التأمينات ستعود بالنفع على أصحابها، مضيفًا أن تلك الاستثمارات ستعود لأصحاب المعاشات وكل مبلغ سيخرج في هذا المجال سيعود على صاحبها.

وأضاف أن فكرة الاستثمار لم تكن واضحة بالشكل الكافي خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن الصندوق الخاص بالتأمين الاجتماعي وكان هناك عدد من الموظفين بالهيئة هم الذين يعملون على عملية الاستثمار.

وأشار إلى استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الهيئة المحققة سنويا في أذون وسندات الخزانة العامة، باعتبارها من أكثر مجالات الاستثمار أمنا، أما الـ25% الباقية فيتم استثمارها في مختلف أوجه الاستثمار المتاحة في السوق المصري.