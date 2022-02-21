التنظيم والإدارة يعتمد 8 مراكز تدريبية خلال يناير الماضي

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ من اعتماد وتجديد اعتماد 8 مراكز تدريبية خلال شهر يناير الماضي، ومنها مركز تدريب الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مركز تدريب جامعة الإسكندرية، مركز تدريب مديرية التنظيم والإدارة بأسيوط، ومركز تدريب ديوان عام محافظة الشرقية، مركز خدمة المجتمع بجامعة القاهرة، ومركز تدريب مستشفى الهلال، بالإضافة مركز تدريب مديرية الشئون الصحية بسوهاج.

يأتي هذا تنفيذًا لنص المادة رقم 7 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والتي أناطت برئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اعتماد مراكز وهيئات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة أو تستعين بها في إطار العمل على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها.

كما يأتي أيضا تنفيذا لنص المادة رقم 18 من اللائحة التنفيذية رقم 1216 لقانون الخدمة المدنية التي أجازت لوحدات الجهاز الإداري للدولة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية كتقسيم تنظيمي داخل الوحدة بعد موافقة الجهاز ووفقاً للنظام الذي يصدر به قرار من رئيس الجهاز مع مراعاة عدد من إجراءات وضوابط الإنشاء التي يتعين على الجهاز معاينتها والتأكد من مراعاتها على النحو الصحيح.