وزير مالية باكستان يؤكد التزام بلاده بالتعاون الاقتصادي الإقليمي

جدد وزير المالية والإيرادات الباكستاني محمد أورنجزيب، اليوم الثلاثاء، التزام بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي في إطار منظمة شنغهاي للتعاون.

وشدد أورنجزيب، على أهمية الشراكة الإقليمية لتحقيق الازدهار والاستقرار والتنمية المستدامة، حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير عبر تقنية الفيديو كونفرانس في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول منظمة شنغهاي للتعاون، الذي عُقد في العاصمة الصينية بكين.

وأعرب أورنجزيب، عن شكره للحكومة الصينية على استضافة هذا اللقاء رفيع المستوى، مؤكدًا أن عضوية باكستان في المنظمة تمثل منصة حيوية لتعزيز التعاون الإقليمي وتعميق الروابط الاقتصادية بين الدول الأعضاء.

وأشار الوزير، إلى التزام باكستان بمبادئ ميثاق منظمة شنغهاي وروح "شنغهاي"، التي تشكل أساسًا لدفع التعاون المتبادل في المنطقة.

كما أشاد بالدور المتزايد للمنظمة في استكشاف آفاق جديدة للتنمية الإقليمية، وجدد تأكيد عزم بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي في إطار منظمة شنغهاي للتعاون.

وسلط الوزير، الضوء على إسهامات المنظمة في دعم التجارة والاستثمار والتعاون المالي، وتعزيز الاستقرار والرخاء في المنطقة، داعيًا إلى زيادة حجم المشاريع المشتركة، ونقل التكنولوجيا، وبرامج بناء القدرات وركز على الحاجة إلى تعميق التعاون بين الدول الأعضاء.

كما شدد على أهمية الاقتصاد الرقمي والشمول المالي لتحقيق تنمية عادلة، مستعرضًا تجربة باكستان في استخدام التقنيات الرقمية لتعزيز النمو الاقتصادي.

ودعا الوزير، إلى استجابة جماعية للتحديات العالمية، ومن بينها تباطؤ النمو، وتزايد الفجوات الاجتماعية، وتغير المناخ، مشددًا على أهمية اعتماد نماذج تنمية شاملة تخدم مصالح جميع أعضاء المنظمة.